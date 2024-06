La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 239. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha detto di essere "entusiasta" per essere stato invitato a parlare al Congresso degli Stati Uniti. "Sono entusiasta del privilegio di rappresentare Israele davanti a entrambe le Camere del Congresso e di presentare la verità sulla nostra giusta guerra contro coloro che stanno cercando di toglierci la vita", ha scritto su X. Per Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas su Telegram, "la dichiarazione e l'appello del presidente Biden a raggiungere un accordo sono positivi, ma un accordo non può essere raggiunto con semplici speranze. Abbiamo bisogno di testi chiari che realizzino ciò che vogliamo e ciò che abbiamo chiesto, e che Israele li accetti apertamente e francamente e non in modo evasivo".