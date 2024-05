La guerra contro Hamas costerà a Israele 253 miliardi di shekel, una cifra pari a 63 miliardi di euro, in spese per la difesa, spese per bisogni civili e perdite di entrate fiscali negli anni dal 2023 al 2025. Lo stima il governatore della Banca centrale israeliana Amir Yaron. Lo riporta il Times of Israel. Yaron ha avvertito che i costi per la sicurezza e la guerra civile sono "significativi" e rappresentano un onere di bilancio. "Un'economia prospera richiede sicurezza e la sicurezza richiede un'economia prospera - ha affermato -. Pertanto, la guerra non dovrebbe portare con sè un assegno in bianco per le spese permanenti per la difesa, ed è necessario trovare equilibri adeguati".