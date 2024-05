Biden: "Gli Usa non riconoscono la giurisdizione della Cpi" | Gallant: "Avanti con l'azione a Rafah, aumenteremo le forze"

Fotogallery - Vladimir Putin in visita di Stato in Cina accolto da Xi Jinping

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 231.

Il presidente americano Joe Biden attacca: "Gli Usa non riconoscono la giurisdizione della Cpi (il procuratore del tribunale internazionale ha condannato Israele e Hamas per crimini di guerra, ndr)"." Tel Aviv avverte: "L'Aja non ci fermerà nella guerra". E il ministro della Difesa Yoav Gallant annuncia: "Stiamo rafforzando il nostro impegno contro Rafah. L'operazione andrà avanti e aumenterà con altre forze di terra e aria". Intanto, le tv israeliane hanno trasmesso il video del rapimento di cinque soldatesse israeliane avvenuto dal kibbutz di Nahal Oz il 7 ottobre. Una delle frasi ripetute da questi è "cani, vi schiacceremo tutti" e ancora "siete belle sioniste". Hamas parla di filmato "manipolato": "Le donne soldato sono state trattate secondo l'etica della nostra resistenza e non è stato dimostrato alcun maltrattamento nei confronti dei soldati in questa unità".