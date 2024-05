Speaker Camera Usa: "Pronto a invitare Netanyahu a Capitol Hill"

Lo speaker della Camera Usa, Mike Johnson, ha detto di essere vicino a invitare il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu per parlare a Capitol Hill, anche se il leader democratico del Senato Chuck Schumer non è d'accordo. Johnson ha riferito ai giornalisti di aver dato tempo a Schumer fino a domani per firmare una lettera che invita Netanyahu a parlare a una riunione congiunta, all'indomani della richiesta della procura della corte penale internazionale di arrestare il capo del governo israeliano per crimini di guerra a Gaza. "In caso contrario, procederemo invitando Netanyahu solo alla Camera", ha detto Johnson.