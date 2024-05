Gaza, pressione della Casa Bianca su Netanyahu | Biden rilancia: "Tregua immediata e liberazione degli ostaggi"

Fotogallery - Un uomo accoltella diversi passanti in Svizzera, arrestato

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 227.

Un ospedale di Gaza riferisce che un attacco israeliano ha colpito Nuseirat dove, secondo il portavoce della Difesa civile palestinese Mahmoud Bassal, sono morte almeno 31 persone. Si cercano sopravvissuti sotto le macerie. Intanto il ministro del Gabinetto di guerra Gantz lancia il suo ultimatum a Netanyahu chiedendo "un piano d'azione per Gaza entro l'8 giugno". Altrimenti, avverte, "usciremo dal governo". "Mentre i nostri eroici combattenti combattono per distruggere i battaglioni fondamentalisti a Rafah, Gantz sceglie di lanciare un ultimatum a me", replica il premier israeliano. Biden rilancia: "Chiedo una tregua immediata e la liberazione degli ostaggi a Gaza". Secondo l'Unrwa, almeno 800mila persone sono fuggite da Rafah.