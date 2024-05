Israele, ultimatum di Gantz a Netanyahu: "Piano su Gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo" | Unrwa: 800mila palestinesi costretti a lasciare Rafah

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 226.

Il ministro del Gabinetto di guerra Gantz lancia il suo ultimatum a Netanyahu chiedendo "un piano d'azione per Gaza entro l'8 giugno". Altrimenti, avverte, "usciremo dal governo". "Mentre i nostri eroici combattenti combattono per distruggere i battaglioni fondamentalisti a Rafah, Gantz sceglie di lanciare un ultimatum a me", replica il premier israeliano. Intanto le trattative indirette per la liberazione degli ostaggi sono state sospese. Secondo la Mezzaluna Rossa egiziana, i valichi di frontiera continuano a essere chiusi, per il 12esimo giorno consecutivo, e di nuovo grandi quantità di aiuti alimentari ormai marciti devono essere distrutti. Secondo l'Unrwa, almeno 800mila persone sono fuggite da Rafah. Due alti dirigenti dell'amministrazione Biden hanno avuto colloqui indiretti con funzionari iraniani in Oman per evitare un'escalation nella regione.