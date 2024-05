Hamas: "Respingeremo ogni piano per Gaza che non ci includa" | Erdogan: "Se Israele non sarà fermato punterà alla Turchia"

Fotogallery - Georgia, decine di migliaia in piazza per protestare contro la "legge russa"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 223.

Hamas: "Respingeremo ogni piano per Gaza che non ci includa". Erdogan attacca Israele: "Se non sarà fermato punterà alla Turchia. Continueremo a stare dalla parte di Hamas che lotta per l'indipendenza del suo territorio e difende l'Anatolia". L'esercito israeliano chiede ai palestinesi di altri quartieri del nord di Gaza di evacuare, mentre prosegue l'operazione contro i fondamentalisti a Jabalya. Gli Stati Uniti ritengono che lo Stato ebraico abbia ammassato abbastanza truppe per lanciare l'attacco a Rafah.