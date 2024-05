La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 219.

L'esercito israeliano prosegue la sua offensiva su Rafah "come parte degli sforzi per ottenere una duratura sconfitta sui fondamentalisti e per portare a casa tutti gli ostaggi". Secondo Joe Biden, un cessate il fuoco ci sarebbe "anche domani" se il gruppo islamista liberasse gli ostaggi. Hamas, da parte sua, pubblica un video che mostra un ostaggio israeliano, poi la doccia fredda: secondo i fondamentalisti è morto durante i bombardamenti di Tel Aviv. Intanto prosegue il pressing diplomatico. Per la Casa Bianca trovare un accordo per il cessate il fuoco è ancora possibile. L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.