Gaza, Biden: stop alle armi offensive a Israele se invade Rafah 

Svolta clamorosa su Israele di Joe Biden, che in una intervista in esclusiva alla Cnn ha detto per la prima volta di voler condizionare le forniture militari, continuando con quelle difensive ma non quelle offensive se Tel Aviv invaderà Rafah. Parole che arrivano dopo la prima sospensione dell'invio di migliaia di bombe Usa all'alleato. "Continueremo a garantire che Israele sia sicuro in termini di Iron Dome e della sua capacità di rispondere agli attacchi giunti di recente dal Medio Oriente", ha spiegato il presidente. "Ma è semplicemente sbagliato. Non lo faremo, non forniremo armi e proiettili di artiglieria" nel caso di una vasta operazione di terra a Rafah. "Ho messo in chiaro che se entrano a Rafah, ma non vi sono ancora entrati, non fornirò le armi".