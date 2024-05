M.O., Casa Bianca: "Chiusura dei valichi a Gaza inaccettabile" | Netanyahu: "Il sì di Hamas voleva solo sabotare il nostro ingresso a Rafah"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 215.

Una donna israeliana di 70 anni, Judy Feinstein, ostaggio di Hamas, "è morta per le gravi ferite riportate in un bombardamento dell'Idf sul luogo in cui erano detenuti un mese fa". Anche un uomo di 61 anni, scomparso il 7 ottobre, fu subito ucciso e portato a Gaza. L'esercito israeliano, intanto, ha preso il controllo del valico di Rafah. "L'occupazione di Rafah - è il commento di Hamas - conferma l'intenzione di interrompere gli sforzi di mediazione per il cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri". Netanyahu: "Il sì di Hamas voleva solo sabotare il nostro ingresso a Rafah". Le forze di difesa israeliane hanno confermato che anche l'altro importante valico di frontiera con Gaza, il valico di Erez, è stato chiuso. ActionAid: "Attualmente nessun aiuto è in grado di arrivare a Gaza". Gli Stati Uniti "esigono" che Israele riapra il prima possibile i valichi di Rafah e Karem Shalom. Casa Bianca: "Chiusura dei valichi a Gaza è inaccettabile".