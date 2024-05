M.O., Hamas accetta la proposta per cessate il fuoco | Israele: "Non è vero, è un trucco"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 214.

Fonti palestinesi: "Truppe israeliane entrano nella parte orientale di Rafah". Israele ha deciso "di continuare l'operazione a Rafah per esercitare pressioni militari su Hamas" e di "inviare anche una delegazione a Il Cairo per le trattative". L'esercito ha precisato: "Sono attacchi mirati contro Hamas nell'est di Rafah". Sempre secondo alcuni media palestinesi, nella notte, le forze israeliane hanno attaccato il valico di Kerem Shalom, bombardando l'area dall'alto e con il fuoco dell'artiglieria. Secondo Al Jazeera, Hamas ha accettato l'accordo sulla tregua, informando i mediatori. Per il ministro dell'Economia israeliano Nir Barkat, si tratta però del "solito trucco: i fondamentalisti non hanno accettato nulla". Gli Usa intanto hanno bloccato un invio di armi a Israele: è la prima volta dal 7 ottobre.