La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 207.

I genitori di 400 soldati dell'esercito israeliano al governo: "Rinunciate all'operazione a Rafah". I vertici di Hamas dicono che la proposta di accordo di Egitto e Israele per un cessate il fuoco è ancora in fase di studio. Il ministro degli Esteri britannico Cameron dichiara che ad Hamas sono stati offerti "40 giorni di cessate il fuoco e il possibile rilascio di migliaia di detenuti palestinesi, in cambio della liberazione degli ostaggi". Blinken: "Hamas decida in fretta, proposta di Israele molto generosa". Intanto, il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, annuncia che diversi Stati membri europei riconosceranno entro maggio lo Stato palestinese. Proteste pro Gaza, la Columbia University sospende studenti che occupano campus. Gli Usa non supportano l'inchiesta della Corte penale internazionale su Israele.