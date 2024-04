Hezbollah: "Lanciati decine di razzi sulla Galilea" | Hamas alle nazioni arabe: "Sostenete la resistenza palestinese, Israele non ci ha sconfitto"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 201.

Il portavoce delle brigate Al-Qassam di Hamas lancia il suo appello alle nazioni arabe: "Sostenete la nostra resistenza, Israele non ci ha sconfitto". Intanto, foto satellitari sembrano mostrare un nuovo complesso di tende in costruzione vicino a Khan Younis nella Striscia di Gaza mentre l'esercito di Tel Aviv tiene il punto sui piani di un'offensiva contro la città di Rafah, secondo quanto riportano i media israeliani. L'Onu chiede un'inchiesta internazionale sulle fosse comuni scoperte nei due principali ospedali della Striscia. A sei mesi e mezzo dall'attacco di Hamas del 7 ottobre si dimette il capo dell'intelligence militare israeliana. Raisi: "Se Israele attacca l'Iran, non ne rimarrà nulla". Hezbollah: "Lanciati decine di razzi sulla Galilea".