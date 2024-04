Israele, capo dell'intelligence militare si dimette per l'attacco del 7 ottobre

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 200.

A sei mesi e mezzo dall'attacco di Hamas del 7 ottobre si dimette il capo dell'intelligence militare israeliana. L'alto rappresentante Ue Borrell, al termine del consiglio Esteri-Difesa, ha detto: "A Gaza non ci sono progressi significativi sul rilascio degli ostaggi, sulla tregua immediata e sull'accesso di aiuti umanitari". L'Unrwa,afferma l'analisi indipendente guidata dall'ex ministro francese Colonna, è "insostituibile e indispensabile" per i palestinesi. L'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, si spiega ancora nel rapporto, ha "problemi persistenti di neutralità politica", ma Israele deve ancora fornire le "prove" che i suoi membri siano legati a "organizzazioni terroristiche".