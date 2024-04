Netanyahu: "A breve aumenteremo la pressione su Hamas" | Razzi dall'Iraq verso base coalizione a guida Usa in Siria

Fotogallery - Migranti alla deriva nell'Atlantico per tre mesi: diretti alle Canarie sono finiti in Brasile | Nove morti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 199.

Almeno 16 cittadini palestinesi, tra cui 18 minori, sono stati uccisi in una serie di attacchi israeliani a Rafah. L'appello del Papa: "In Medioriente non cedere alla logica della rivendicazione". Netanyahu: "A breve aumenteremo la pressione su Hamas". Nella notte diversi razzi sono stati lanciati dal nord dell'Iraq in direzione di una base della coalizione anti-jihadista a guida Usa in Siria. Intanto, il ministro degli Esteri israeliano posta le immagini del Colosseo e della Torre Eiffel come possibili obiettivi dell'Iran. "Fermiamo Teheran prima che sia troppo tardi".