La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 198.

Un'esplosione in una base militare irachena di truppe filo-iraniane ha provocato un morto e diversi feriti. Baghdad: nessun drone o aereo in volo durante esplosione base. Fonti alla Cnn: "Israele non è coinvolto". Media: almeno 10 morti, tra cui sei bambini, in raid aerei israeliani a Rafah. Erdogan riceve il leader politico di Hamas Haniyeh e afferma: "Un giorno Israele pagherà il prezzo dell'oppressione che infligge ai palestinesi". Tel Aviv replica: "Vergognati". Israele annuncia che convocherà gli ambasciatori dei Paesi pro Palestina all'Onu.