Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran 

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 194.

L'Iran lancia un pesante avvertimento a Israele. "I sionisti farebbero meglio a comportarsi razionalmente, perché se dovessero intraprendere un'azione militare contro Teheran, siamo pronti a usare un'arma mai utilizzata prima", dice il portavoce della commissione Sicurezza nazionale in Parlamento Abolfazl Amouei. Putin telefona al presidente iraniano Raisi: "Teheran e Tel Aviv esercitino la moderazione per evitare l'escalation". Resta alta quindi la tensione fra Stato ebraico e Iran dopo l'attacco con centinaia di droni e missili da crociera lanciato nella notte tra sabato e domenica e neutralizzato da Iron Dome e jet alleati. Israele specifica che dalla sua risposta all'Iran non ci saranno pericoli per i Paesi arabi. Ma il presidente iraniano Raisi avverte: "Qualsiasi ulteriore ritorsione di Israele riceverà una risposta orribile, diffusa e dolorosa". Tajani si dice pronto a un eventuale intervento militare per la pace ma solo se nascesse uno Stato Palestinese. Gli Usa impongono nuove sanzioni contro Teheran.