Israele: "L'Iran dovrà aspettare nervosamente senza sapere quando attaccheremo" | Teheran: "Lo Stato ebraico troverà una risposta più forte"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 193.

Resta alta la tensione fra Stato ebraico e Iran dopo l'attacco con centinaia di droni e missili da crociera lanciato nella notte tra sabato e domenica e neutralizzato da Iron Dome e jet alleati. Teheran dovrà aspettare "nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l'attacco", afferma il premier Benjamin Netanyahu. Da parte sua, il portavoce delle Forze armate iraniane ha riferito che Teheran "non cerca di espandere la guerra, ma anche che qualsiasi aggressione da parte di Israele o dei suoi sostenitori incontrerà una risposta più forte di prima". L'Aiea riferisce che l'Iran ha chiuso i suoi impianti nucleari domenica per "motivi di sicurezza". Intanto l'esercito israeliano ha deciso di rinviare l’operazione a Rafah. I ministri Tajani e Crosetto affermano che l'Occidente è pronto a intraprendere misure contro l'Iran, "senza però che Israele reagisca", e che i militari italiani in Libano non rappresentano dei bersagli, anche se "aumentano i rischi".