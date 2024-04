Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aspettarsi che l'Iran tenterà di colpire Israele a breve termine come ritorsione per un attacco in Siria, ma ha avvertito Teheran di non attaccare. "Non voglio entrare nel merito di informazioni sicure, ma mi aspetto che l'Iran tenti di colpire Israele nel breve termine, più prima che dopo" ha detto il presidente Usa che ha avvertito Teheran: "Non attacchi Israele".