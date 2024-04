Israele: esercito in stato di massima allerta, pronti ad attacchi dall'Iran

Fotogallery - In 100mila in piazza a Tel Aviv per chiedere elezioni e ostaggi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 189.

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha dichiarato che Israele rimane in stato di massima allerta per un potenziale attacco da parte dell'Iran: "Siamo altamente preparati per vari scenari e valutiamo costantemente la situazione". Gli Usa limitano i movimenti dei loro diplomatici in Israele. Funzionari americani, intanto, hanno riferito al Wall Street Journal di temere che gran parte degli ostaggi israeliani a Gaza siano morti. L'inviato speciale degli Stati Uniti per gli sforzi umanitari a Gaza, David Satterfield, avverte che "c'è un rischio imminente di carestia a Gaza". Gallant smentisce Netanyahu. "Il governo israeliano - afferma il ministro della Difesa - non ha ancora stabilito una data per un'operazione militare su larga scala" nella città.