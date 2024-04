La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 187.

Biden torna a criticare il premier israeliano Netanyahu: "Sta facendo un errore su Gaza, non sono d'accordo con il suo approccio". Gli Usa fanno sapere che la risposta di Hamas al cessate il fuoco finora è stata "meno che incoraggiante". Mentre Israele acquista 40mila tende per preparare l'evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi da Rafah, Gallant smentisce Netanyahu. "Il governo israeliano - afferma il ministro della Difesa - non ha ancora stabilito una data per un'operazione militare su larga scala" nella città nel sud di Gaza. Intanto la Turchia limita le esportazioni verso Israele. Gli Houthi lanciano un razzo verso un cargo operato dall'Italia.