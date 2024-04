Israele si ritira dal sud di Gaza, ma Rafah resta nel mirino

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 185.

Israele ha ritirato le truppe di terra combattenti dal sud di Gaza, lasciando Khan Yunis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi. La svolta ha segnato l'avvio della terza fase dell'operazione di terra, quella "dei raid mirati e limitati". Il cambio di strategia, che non esclude però l'annunciata operazione di terra a Rafah, è arrivato nel giorno stesso in cui a Il Cairo si riaprono i negoziati indiretti tra le delegazioni di Hamas e Israele. Fonti locali, citate dai media del Qatar, hanno riferito di una possibile tregua temporanea da martedì per i tre giorni successivi della Festa di Eid al-Fitr che mette fine al mese di Ramadan. Il ministro degli Esteri israeliano Katz, in visita diplomatica in Italia, ha detto al vicepremier Tajani: "Priorità sono il rilascio degli ostaggi e la distruzione di Hamas".