Tel Aviv, in 100mila in piazza per elezioni e ostaggi: scontri con la polizia | Iran, truppe allertate: "Gli Usa stiano lontani da Israele"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 184.

Il ministro degli Esteri Israel Katz e cinque famiglie degli ostaggi sono partiti domenica per una visita diplomatica in Italia. Circa 100mila israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per protestare contro il governo Netanyahu e per chiedere un accordo che riporti a casa gli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Ci sono stati scontri con la polizia. Dopo il recente attacco israeliano su Damasco, sono state udite altre esplosioni nelle vicinanze della capitale siriana. Teheran tuona: "La vendetta è inevitabile, decideremo dove e quando" e mette in guardia gli Usa di "stare lontani da Israele" per "non farsi male". Secondo i media americani, le truppe iraniane sono "in massima allerta". Per l'emittente Cbs, Teheran aspetterà la fine del Ramadan per attaccare con droni e missili lo Stato ebraico. Hezbollah: "La guerra è a un punto di svolta". Intanto Hamas rifiuta di fare marcia indietro e ribadisce la sua posizione per un accordo: "Cessate il fuoco permanente, ritiro dell'esercito da Gaza e scambio di prigionieri".