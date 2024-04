La minaccia di Hezbollah: "L'Iran risponderà al raid di Israele su Damasco, è la svolta nella guerra" | Chiusa l'ambasciata di Tel Aviv a Roma

Fotogallery - Budapest, Ilaria Salis in tribunale ancora in catene

Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffé

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 183.

Lo Stato ebraico riapre il valico di Erez per il trasporto degli aiuti umanitari a Gaza dopo la telefonata intercorsa tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu. E il presidente Usa plaude: "Stanno facendo quello che abbiamo chiesto". Il segretario di Stato americano Antony Blinken plaude alle azioni israeliane ma avverte: "Sono sviluppi positivi, il vero test però sono i risultati ed è ciò che vogliamo vedere nelle prossime settimane". Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, si congratula con gli Usa "per aver chiarito che qualsiasi cessate il fuoco a Gaza sarà subordinato al rilascio degli ostaggi". L'esercito israeliano comunica che i responsabili dell'attacco nella Striscia, in cui sono rimasti uccisi sette operatori umanitari del Wck (World Central Kitchen), saranno sollevati dall'incarico. "È stato un grave errore. Coloro che hanno approvato il raid erano convinti di colpire operativi armati di Hamas". Intanto, è stata chiusa la sede dell'ambasciata israeliana a Roma. L'allarme è scattato in seguito alle notizie su possibili attacchi in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco. Hezbollah: "Svolta nella guerra, l'Iran risponderà".