Israele: "Azioni immediate per aumentare gli aiuti a Gaza" 

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 182.

Joe Biden chiama al telefono Benjamin Netanyahu per chiedere un cessate il fuoco immediato e chiarire la necessità che lo Stato ebraico annunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili e la sicurezza degli operatori umanitari". E aggiunge che "la politica degli Stati Uniti rispetto a Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione dell'azione immediata di Israele su questi passi". L'esercito israeliano, dal canto suo, dice di essere pronto "a qualsiasi scenario" riferendosi all'attuale tensione con l'Iran e assicura che le forse di Tel Aviv "sono ben schierate in formazioni difensive e offensive". La Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, avverte lo Stato ebraico che si pentirà di aver sferrato l'attacco mortale contro il consolato della Repubblica islamica d'Iran a Damasco, in Siria. Israele riapre il valico di Erez per portare gli aiuti a Gaza.