Gaza, raid israeliano sull'ambasciata iraniana a Damasco: ucciso un alto comandante dei pasdaran | Teheran: "La risposta sarà dura"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 179.

Raid israeliani vicino all'ambasciata iraniana a Damasco: ucciso un alto comandante pasdaran. Teheran replica: "La risposta sarà dura". Una fonte di Israele ha detto che si segnala qualche progresso nelle trattative al Cairo sul rilascio degli ostaggi. Le famiglie delle persone sequestrate hanno detto ai negoziatori di "non tornare senza un accordo sulla liberazione". Intanto, l'esercito israeliano ha iniziato la ritirata dall'ospedale al Shifa, dove i veicoli miliari dell'Idf erano entrati due settimane prima. Secondo il ministero della Sanità l'attacco ha provocato decine di morti. Intanto migliaia di israeliani si sono riuniti davanti alla Knesset, il palazzo del Parlamento israeliano a Gerusalemme, nella più grande manifestazione antigovernativa dall'entrata in guerra del Paese in ottobre. Sale a 600 il bilancio dei soldati israeliani rimasti uccisi dal 7 ottobre nella Striscia.