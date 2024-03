Fotogallery - Budapest, Ilaria Salis in tribunale ancora in catene

Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffé

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 177.

I negoziati Israele-Hamas riprenderanno domenica a Il Cairo. Quattro osservatori dell'Onu sono rimasti feriti in un raid nell'area di Rmeish, vicino al confine col Libano. Proprio Beirut sostiene che a colpire il veicolo dell'Unifil (con a bordo 4 persone di nazionalità australiana, cilena e norvegese, oltre a un traduttore libanese) sia stato un drone israeliano. Ma l'Idf, l'esercito dello Stato ebraico, smentisce: "Non siamo stati noi". Almeno 5 persone sono morte a Gaza per la calca, durante la quale sono stati anche uditi colpi d'arma da fuoco, mentre venivano distribuiti aiuti umanitari. Le fazioni della resistenza palestinese respingono la proposta, attribuita a Israele, di inviare forze arabe per amministrare Gaza. Media: "Almeno 12 morti in raid su persone in attesa di aiuti".