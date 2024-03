Onu: fame a Gaza potrebbe equivalere a un crimine di guerra

Il numero uno della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, afferma che consentire un accesso umanitario "urgente e sicuro" a Gaza è un dovere legale di Israele. Citando il Programma alimentare mondiale, Borrell ha scritto in un post su X che "in attesa di entrare via terra, è immagazzinato abbastanza cibo per sfamare le persone che muoiono di fame a Gaza". Borrell ha quindi sottolineato che "i lanci aerei aiutano, ma non possono sostituire centinaia di camion".