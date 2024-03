"Per far sì che Israele, figlio viziato e senza legge dell'Occidente, rispetti la decisione dell'Onu sul cessate il fuoco, bisogna fargli maggiori pressioni". È quanto ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riportano i media locali. "Come Turchia faremo la nostra parte per soddisfare i requisiti di questa decisione, che accogliamo positivamente", ha detto ancora Erdogan.