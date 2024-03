Israele blocca gli aiuti dell'Unrwa a Gaza | A Doha continuano le trattative sullo scambio tra detenuti e ostaggi, Al Arabiya: "Hamas insoddisfatto"

Strage Mosca, centinaia di persone in fila per donare sangue ai feriti nell'attacco

Fotogallery - Mosca dopo l'attentato: forze dell'ordine alla sala concerti della strage e tanti fiori per le vittime

Fotogallery - Attentato a Mosca, Putin in chiesa accende una candela per le vittime

Fotogallery - Attentato a Mosca, lo Spartak celebra uno dei lavoratori-eroi del Crocus: il quindicenne Islam ricevuto in campo

Fotogallery - Gaza, palestinesi in fuga dopo i bombardamenti e carri armati israeliani al confine

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 171.

Alla gente stremata di Gaza ora non arriveranno più nemmeno gli aiuti dell'Unrwa. Israele ha infatti deciso di bloccare i convogli alimentari dell'organizzazione Onu per i profughi palestinesi verso il nord della Striscia. Intanto continuano le trattative a Doha. La delegazione israeliana avrebbe accettato una proposta di compromesso degli Usa sul rapporto tra la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi. Ma Hamas è insoddisfatto: "Non si fa cenno al cessate il fuoco e al ritiro dalla Striscia". Il presidente francese Macron avverte il premier Netanyah, che "un trasferimento forzato della popolazione" palestinese nella Striscia di Gaza costituirebbe un "crimine di guerra".