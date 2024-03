Gaza, Israele: "Con Guterres l'Onu è antisemita e anti israeliana" | Il segretario generale: "Ora serve una tregua"

Fotogallery - Gaza, morti e feriti nel campo profughi di Nuseirat: palestinesi in fuga tra le bombe

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 170.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, durante una visita a Rafah, ha ribadito il suo appello per un rapido cessate il fuoco a Gaza e la necessità che i camion degli aiuti umanitari ammucchiati sul lato egiziano del valico entrino nella Striscia il più rapidamente possibile. Israele lo attacca: "Con lui l'Onu è antisemita e anti israeliana". Cauto ottimismo, secondo i media israeliani, dopo il primo giorno di contatti in Qatar sulla liberazione di ostaggi israeliani a Gaza in cambio di un cessate il fuoco e della liberazione di detenuti di Hamas.