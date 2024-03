Veto di Russia e Cina alla risoluzione Usa all'Onu per cessate il fuoco a Gaza | Blinken: "Attacco a Rafah isolerebbe ancora di più Israele"

Hamas ha salutato il veto posto dalla Russia e dalla Cina e il voto contrario dell'Algeria alla risoluzione degli Usa bloccata al Consiglio di sicurezza all'Onu. "Il progetto di risoluzione americano - ha detto la fazione su Telegram - contiene parole fuorvianti che sono complici degli obiettivi del criminale nemico sionista, permettendogli di continuare la sua aggressione e dandogli copertura e legittimità per la guerra di sterminio che sta commettendo contro il nostro popolo palestinese a Gaza". La risoluzione - ha aggiunto - non include "una richiesta esplicita per la fine immediata dell'aggressione sionista contro Gaza".