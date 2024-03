I profughi colpiti nel campo di Nuseirat raccolgono morti e feriti dopo l'attacco. Tanti palestinesi in fuga da Al Shifa in viaggio tra le bombe

Fotogallery - Bombe sul Donetsk e attacchi su Belgorod: e a Kharkiv sminatori in azione nei campi

Fotogallery - Gaza, morti e feriti nel campo profughi di Nuseirat: palestinesi in fuga tra le bombe

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 168.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso "l'invio a Doha di una delegazione israeliana guidata dal capo del Mossad David Barnea per un incontro con il capo della Cia William Burns, il premier del Qatar Al Thani e il ministro dell'intelligence egiziano Abbas Kamal per portare avanti la liberazione degli ostaggi". Il Consiglio europeo approva le conclusioni sul Medioriente in cui chiede "una pausa umanitaria immediata" a Gaza. Nel Mar Rosso tre missili balistici Houthi abbattuti da una fregata della flotta Ue.