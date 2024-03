"A Doha riprendono i negoziati sulla tregua a Gaza" | Incontro tra Houthi e Hamas: "Accerchiare Israele"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 163.

Fonti egiziane fanno sapere che i negoziati indiretti per una tregua a Gaza potrebbero riprendere domenica pomeriggio a Doha. La Casa Bianca si dice "cautamente" ottimista dopo la nuova proposta di Hamas per un accordo sullo scambio di prigionieri. Lo ha detto il portavoce del Consiglio della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. La proposta prevede una prima fase di rilascio di donne, bambini, anziani e malati israeliani tenuti in ostaggio in cambio del rilascio di 700-1.000 prigionieri palestinesi. Israele però la respinge mentre le famiglie degli ostaggi lanciano un appello: "Tel Aviv accetti il piano di Hamas". Incontro tra Houthi e Hamas: "Accerchiare Israele". Intanto a Gaza è arrivata la prima spedizione di aiuti umanitari attraverso un corridoio marittimo aperto da Cipro.