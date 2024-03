Scambio prigionieri, Usa "cauti ma ottimisti" dopo la nuova proposta di Hamas | Gaza, arrivata la prima nave di aiuti

Gli sforzi diplomatici "non sono riusciti a impedire i crimini di guerra di Israele nella Striscia di Gaza". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. "Sette Paesi sono stati incaricati di agire a nome del mondo islamico per fermare la tragedia in Palestina. Grazie agli sforzi del gruppo è prevalsa l'idea che il problema debba essere risolto secondo il principio dei due Stati, con un cessate-il-fuoco immediato e la fornitura senza ostacoli degli aiuti umanitari. Tuttavia, i nostri intensi sforzi diplomatici non sono riusciti a fermare i crimini di guerra di Israele nella Striscia di Gaza", ha dichiarato.