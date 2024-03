Media: "Hamas ha accettato dagli Usa una proposta modificata di tregua" | Netanyahu: "Avanti con l'operazione, vinceremo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 159.

Media: "Hamas ha accettato dagli Usa una proposta modificata di tregua". La proposta prevede il rilascio dei detenuti, inclusi bambini, donne e anziani, e anche il graduale ritorno dei palestinesi sfollati da Gaza. Joe Biden prenderà in considerazione la possibilità di condizionare gli aiuti militari a Israele se procederà con un'invasione su larga scala di Rafah, che nei giorni scorsi aveva indicato come una "linea rossa". Lo scrive Politico. Rivolgendosi ai delegati Aipac riuniti a Washington, Netanyahu afferma: "Apprezziamo il sostegno ricevuto. Vinceremo questa guerra e porteremo a termine il lavoro a Rafah". Intanto, la prima nave con 200 tonnellate di aiuti umanitari del gruppo non governativo Open Arms utilizzerà il corridoio umanitario aperto dall'Ue. L'esercito israeliano ha reso noto che circa 100 razzi sono stati lanciati in due riprese dal Libano verso le Alture del Golan, nel nord di Israele.