Gaza, Hamas: "Non ci sarà alcun compromesso sulla tregua"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 155.

L'ala armata dell'organizzazione islamista ha dichiarato che non ci sarà alcun compromesso sulla richiesta del movimento che Israele si ritiri da Gaza per garantire il rilascio degli ostaggi sequestrati nell'attacco del 7 ottobre. In precedenza alti funzionari dell'amministrazione Usa avevano accusato Hamas di ostacolare un accordo di cessate il fuoco di 6 settimane con Israele rifiutandosi di rilasciare gli ostaggi malati, anziani e donne che tiene prigionieri. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato che, durante l'assalto ai camion di aiuti a Gaza alla fine di febbraio, le truppe hanno sparato solo contro sospetti. Un medico dell'ospedale al Shifa di Gaza City ha confermato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 10 nel lancio aereo di aiuti umanitari nell'enclave palestinese. Biden: "Cessate il fuoco prima del Ramadan sembra difficile".