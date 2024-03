Fotogallery - Via la croce dai manifesti olimpici: è polemica in Francia

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 154.

Israele ha dato a Hezbollah una settimana di tempo per accettare la proposta di accordo statunitense, presentata nei giorni scorsi dall'inviato speciale americano, Amos Hochstein. Gli Usa hanno chiesto di inserire nella risoluzione Onu una tregua di sei settimane e il rilascio di tutti gli ostaggi, mentre Hamas ha affermato che nessun accordo è stato ancora raggiunto. Intanto Israele ha accolto favorevolmente il piano degli Stati Uniti per costruire un "molo temporaneo" sulla costa di Gaza per fornire aiuti umanitari via mare e coordinerà lo sviluppo del progetto con gli Stati Uniti. La missione, hanno riferito fonti della Casa Bianca, è stata discussa da Biden nell'incontro con Meloni a Washington. Tajani: "L'Italia aderisce alla proposta di un corridoio marittimo per Gaza".