M.O., Israele ritira il suo ambasciatore all'Onu | L'esercito: "Oltre 450 terroristi impiegati a Gaza dall'Unrwa

In coordinamento con le Forze di Difesa Israeliane, il Comando Centrale degli Stati Uniti e la Royal Jordanian Air Force hanno condotto un lancio aereo combinato di assistenza umanitaria a Gaza. Lo riferiscono le Forze di Difesa Israeliane. Nelle ultime settimane, in cooperazione e coordinamento con diversi Paesi (Giordania, Francia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto) più di 450 pacchi di cibo e aiuti medici sono stati distribuiti attraverso 21 lanci aerei nella Striscia di Gaza. Solo nella giornata di sabato 2 marzo tre aerei hanno sganciato 66 pacchi contenenti circa 38mila pasti a Gaza. Gli aiuti sono coordinati con la Giordania, che ha, a sua volta, effettuato lanci aerei per consegnare cibo nella Striscia. Il portavoce dell'IDF, contrammiraglio Daniel Hagari ha affermato: "Continueremo a espandere i nostri sforzi umanitari verso la popolazione civile di Gaza mentre realizziamo i nostri obiettivi di liberare i nostri ostaggi da Hamas e liberare Gaza da Hamas".

Fotogallery - Libera la famiglia italiana rapita due anni fa in Mali: il ritorno in patria

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 151.

Un funzionario politico dei fondamentalisti, Basim Naim, afferma che l'organizzazione islamista non può fornire allo Stato ebraico una lista degli ostaggi ancora in vita perché non sa quanti siano e dove si trovino. Secondo un sito d'informazione siriano, Israele avrebbe ucciso un nipote di Nasrallah, il leader del movimento islamico libanese Hezbollah. Intanto Israele accusa l'Unrwa di aver impiegato "450 terroristi" tra il suo personale a Gaza, e ritira il proprio ambasciatore all'Onu per protesta sul "silenzio" in merito agli stupri attribuiti ad Hamas.