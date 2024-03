Israele, annuncia "pause umanitarie" nel sud della Striscia ma bombarda Rafah: diversi morti | Biden: "Gli aiuti a Gaza non sono sufficienti"

Fotogallery - Libera la famiglia italiana rapita due anni fa in Mali: il ritorno in patria

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 149.

Gli Usa lanciano quasi 40mila pasti ai palestinesi di Gaza da jet militari, annunciando che "Israele ha più o meno accettato l'accordo per una tregua di sei settimane". La Casa Bianca dichiara inoltre che, per quanto riguarda i negoziati per una tregua, "la palla è nel campo di Hamas". Lo Stato ebraico, da parte sua, annuncia che saranno concesse "pause umanitarie" alla popolazione che si trova nel sud della Striscia, ma nel frattempo bombarda a est di Rafah. I morti sono almeno 12, tra cui sei bambini. Gli aiuti alla popolazione di Gaza, secondo Joe Biden, sono "ancora insufficienti". Un portavoce Onu conferma che, tra i feriti arrivati in ospedale dopo la strage per gli aiuti, l'80% avevano ferite da arma da fuoco.