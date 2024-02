Gaza, Radio militare israeliana: "Hamas ha rifiutato l'accordo" | Ma dall'Egitto: "Domenica l'annuncio dell'intesa"

La radio dell'esercito israeliano ha riferito che Hamas ha risposto negativamente alla proposta di un accordo per un cessate il fuoco temporaneo e il rilascio degli ostaggi. Lo riporta il Times of Israel precisando che non si tratta di fonti ufficiali. Hamas, si legge, avrebbe definito la proposta "un documento sionista" che non parla di porre fine alla guerra, non include un accordo per il ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza e include un numero giudicato non sufficiente di prigionieri palestinesi da liberare in cambio di ostaggi israeliani.