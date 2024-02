M.O., Hezbollah: "Con una tregua tra Hamas e Israele cessiamo il fuoco" | Usa inviano 53 milioni di dollari in aiuti a Gaza e Cisgiordania

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 145.

Il partito armato libanese Hezbollah ha affermato di esser pronto a cessare il fuoco dal sud del Libano verso postazioni militari israeliane in caso di accordo di tregua tra Hamas e lo Stato ebraico. Lo riferiscono fonti interne al movimento libanese citate da media di Beirut. Intanto, la bozza di proposta inviata dallo Stato ebraico ai fondamentalisti prevede una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di 10 a uno. Hamas dovrebbe liberare circa 40 persone tra donne, under 19 e over 50 e malati, in cambio di circa 400 detenuti palestinesi. Israele sta inoltre lavorando a un piano per evacuare i civili dalle zone di combattimento nella Striscia di Gaza, ma fonti militari fanno sapere che nulla è ancora stato deciso. Gli Usa inviano 53 milioni di dollari in aiuti a Gaza e Cisgiordania.