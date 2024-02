Hamas: "Il piano di Netanyahu non avrà mai successo"

Un portavoce dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, o Unrwa, ha affermato che l'organizzazione ha fermato le sue operazioni nel nord della Striscia di Gaza. L'agenzia infatti non è più in grado di fornire assistenza a causa dei pochi dipendenti rimasti, dei continui attacchi israeliani e delle severe restrizioni all'accesso al cibo. "Credo che abbiamo ancora alcune settimane, cinque o sei. Dopodiché, non saremo in grado di continuare a fornire servizi, non solo a Gaza, ma anche in luoghi come Siria, Giordania, Libano, Cisgiordania e Gerusalemme Est", ha detto ad Al Jazeera il portavoce Adnan Abu Hasna.