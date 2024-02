Gaza, veto Usa sull'Onu: bocciata la risoluzione araba | Israele: "Possibile un nuovo accordo sugli ostaggi"

Fotogallery - New York, sparatoria in metropolitana nel Bronx: un morto

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 139.

Lo Stato ebraico intende aprire il valico di Karni per facilitare la consegna di aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza. Aiuti che il Programma alimentare mondiale dell'Onu ha annunciato di aver sospeso, fino a quando le condizioni nell'enclave palestinese non consentiranno distribuzioni sicure. Il ministro israeliano Gantz parla di "segni preliminari" che indicano "la possibilità di un nuovo accordo sugli ostaggi". Intanto la risoluzione araba (che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza) del Consiglio di Sicurezza dell'Onu è stata bocciata per il veto Usa. Hamas ha condannato la decisione degli Stati Uniti, affermando che ciò equivale a dare a Israele il "via libera" per compiere "ulteriori massacri".