Gaza, Borrell: "Ventisei Paesi Ue chiedono una pausa umanitaria immediata"

Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto sapere che dopo due giorni di rifiuto, all'agenzia delle Nazioni Unite è stato finalmente consentito di entrare nell'ospedale Nasser di Khan Younis per valutare i pazienti dopo un'operazione dell'Israeli Defence Force. Secondo Ghebreyesus 14 pazienti critici sono stati trasferiti in altri ospedali, avvertendo che ci sono ancora più di 180 pazienti e 15 membri del personale medico all'interno dell'ospedale, che "sta sperimentando una grave carenza di cibo, forniture mediche di base e ossigeno". Non c'è né acqua corrente né elettricità, ad eccezione di un generatore di riserva che mantiene accese alcune macchine salvavita.