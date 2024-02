Gaza, Biden: "Stop all'operazione di Israele a Rafah senza un piano per proteggere i civili" | Hamas: "Altri tre ostaggi morti nei raid"

Fernando Merman e Louis Har, i due ostaggi israeliani liberati nella notta in un'operazione dell'esercito nel sud della Striscia, con le loro mogli

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 130.

L'esercito israeliano ha liberato a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre: "Erano nella casa di una famiglia". Hamas annuncia la morte di altri tre ostaggi nei bombardamenti. Il presidente americano Biden furioso con il primo ministro israeliano Netanyahu per la campagna militare a Gaza: "Stop all'operazione a Rafah se non c'è un piano per proteggere i civili". "Ora basta, lo Stato ebraico si fermi", dicono anche Gran Bretagna e Ue. Alta tensione anche tra Israele e l'Onu, dopo che Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani, si è vista negare l'accesso al Paese.