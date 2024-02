Biden a Netanyahu: "Stop all'operazione militare di Rafah senza un piano che garantisca la sicurezza dei civili"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 129.

In una telefonata con Netanyahu, Joe Biden ha esortato il premier israeliano a "garantire la sicurezza" dei civili rifugiati a Rafah prima di un'operazione militare. In precedenza, Netanyahu aveva ribadito la sua volontà di entrare nella città nel sud della Striscia. E il Washington Post aveva parlato di "rottura vicina" tra i due leader. Intanto, altre 25 persone sono morte nella notte a Rafah, poco dopo che il premier israeliano aveva ordinato di preparare i piani per evacuare i civili dall'area. Hamas ha annunciato che un'azione di terra israeliana a Rafah farebbe "saltare i colloqui per lo scambio degli ostaggi". Secondo Al Jazeera i soccorsi hanno recuperato i corpi di cento palestinesi in due quartieri di Gaza City dopo il ritiro degli israeliani.