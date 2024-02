Gaza, Netanyahu ordina piani di evacuazione dei civili da Rafah | Anp: è una minaccia reale di sfollamento dei palestinesi dalla Striscia

Il capo della Cia, William Burns, sarà al Cairo la prossima settimana per incontri con funzionari egiziani in merito agli sforzi per un nuovo accordo per assicurare il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Burns è l'uomo chiave di Joe Biden negli sforzi per la liberazione degli ostaggi e una pausa nei combattimenti. L'invio di Burns al Cairo mette pressione - osserva Axios - sui mediatori del Qatar e dell'Egitto per spingere Hamas verso un accordo ragionevole.