M.O., gli Usa avvertono Israele: "Rischio disastro con operazione a Rafah" | Colloqui a Il Cairo sul cessate il fuoco

La guerra in Medioriente giunge al giorno 126.

Gli Stati Uniti mettono in guardia Israele su un'operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono sfollati centinaia di migliaia di civili. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in bombardamenti effettuati da aerei israeliani su Rafah e su Deir al-Balah, nel sud e nel centro della Striscia. Putin fa sapere che il ministero degli Esteri russo sta lavorando con l'ala politica di Hamas per aiutare gli ostaggi. E una delegazione del movimento islamista è a Il Cairo per "completare i colloqui relativi al cessate il fuoco". Intanto l'ex segretaria di Stato americana Hillary Clinton critica la gestione della guerra tra Israele e Hamas da parte del primo ministro Netanyahu e ne chiede la cacciata: "Dovrebbe andarsene: non è un leader affidabile".