Media: raid Israele su Rafah e Deir Balah, 14 morti | Netanyahu: "La guerra finirà con la distruzione di Hamas"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 125.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in bombardamenti effettuati da aerei israeliani su Rafah e su Deir al-Balah, nel sud e nel centro della Striscia di Gaza. In risposta ai mediatori del Qatar e dell'Egitto, Hamas ha proposto un piano di cessate il fuoco in tre fasi che prevederebbe lo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi, la restituzione di corpi o resti delle persone uccise, la ricostruzione di Gaza, il ritiro completo delle forze israeliane dall'enclave. In particolare, si chiede la liberazione di 1.500 detenuti, oltre a tutti i minori e gli anziani. Il totale passerebbe così a un numero compreso tra 3mila e 5mila palestinesi. Abu Mazen a Blinken: "Gli Stati Uniti riconoscano la Palestina". Netanyahu ribadisce: "La guerra finirà solo con la distruzione di Hamas".